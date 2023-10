A2 Di Fulani - Boy Poulo

Ebrima Jallow connue sous le nom de « A2 DiFulani », l'artiste d'enregistrement primé à plusieurs reprises. Né et élevé en Gambie, A2 Di Fulani a commencé sa carrière musicale en 2013 et a sorti son premier single en 2014. Le reste appartient à l'histoire. En 2015, A2 Difulani est devenu le plus jeune musicien à figurer parmi les 10 meilleurs artistes à avoir jamais joué à l'Open Micro en Gambie.





A2 Di Fulani est une ligue à part et considérée comme celle qui porte haut le drapeau de sa ville natale Bassè en Gambie, et il prouvera rapidement pourquoi, il est digne de ce titre. Le goût sûr de la mode d'A2 Difulani est prêt à donner son propre ton sur la scène dancehall internationale avec son propre son : mélangé à de l'afrobeat, de l'afro-pop, de l'afro dancehall avec ses langues locales et du rap-trap sur la scène.





Ebrima Jallow a signé un contrat avec une maison de disques avec 220 disques basés à Copenhague à la fin de cette année 2020 :





Le signataire de 220 Records et artiste principal A2 Di Fulani a eu une carrière incroyable après avoir signé avec le label danois gambien (220 Records) et écouté ses chansons précédentes de son prochain album « Boy Poulo » qui sortira bientôt.