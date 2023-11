Abass Fall plaide le retour d’exil de Ngagne Demba Touré









Le député Abass Fall a invité Aissata Tall Sall à porter la robe d’avocat pour réconcilier la justice et les justiciables. Selon lui, le ministre de la Justice a porté cette robe partout dans le monde pour défendre des personnes et des causes et aujourd’hui c’est son pays qui a besoin de cela. « Vous êtes le ministre de la Justice, le peuple vous attend sur le terrain et vous pouvez changer cette façon de réprimer les adversaires politiques pour des raisons qui ne disent pas leur nom ».





Parlant de l’affaire Ngagne, il note qu’il doit retrouver sa famille judiciaire, son poste et sa famille biologique et sociale. « Il n’est coupable que d’un délit, vouloir faire une carrière politique devant un leader nommé Ousmane Sonko qui lui a présenté une autre voie », dit-il.





Le député, en citant quelques-uns des détenus politiques, souligne que des milliers de jeunes sont en prison alors qu’ils n’ont rien fait à part suivre une idéologie politique différente de celle du chef de l’Etat. « Ces hommes et femmes méritent de retrouver leur famille. Ceux qui sont dehors ont peur, c’est ce qui justifie Nicaragua et les barques de l’immigration irrégulière ».