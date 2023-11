Abdou Mbacké Ndao : « Pourquoi je ne vote pas le budget de Mansour Faye »

Le député Abdou Mbacké Ndao ne votera pas le budget 2024 du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Il l’a dit au ministre Mansour Faye pendant l’examen de son budget à l’Assemblée nationale. Les raisons ?







Le parlementaire a souligné que le projet de budget ne prend pas en compte le département d'où il est originaire et souligne, par ailleurs, qu’au niveau de Mbacké, toutes les routes sont vétustes.





Depuis 1996, rien n’est fait dans ce secteur au niveau du département. Il ajoute que pour l’autoroute Ila Touba, les travaux sont mal faits et que les réfections se font tous les jours. Il en est de même pour la corniche de Touba.