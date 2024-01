Abdoulaye Niakhaté Ndiaye : ‘’Si on veut gagner la coupe, on ne doit éviter aucune équipe’’

Abdoulaye Niakhaté Ndiaye s’est prononcé en marge de la séance d’entraînement des Lions de ce jeudi, sur le huitième de finale du Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Pour le jeune défenseur, il n’y a plus de calculs sur des adversaires à cette étape de la compétition.





«On prépare le match contre la Côte d’Ivoire comme on a préparé les matches précédents. Une fois la phase de groupes terminée, c’est une autre compétition qui démarre et nous en sommes bien conscients. On a un groupe expérimenté et de bons jeunes joueurs. On sait comment préparer et aborder ce match. Si on veut remporter la coupe, on ne doit pas avoir de préférence par rapport à nos adversaires. On doit être prêts pour affronter tout le monde. D’ailleurs, si on veut gagner, on ne peut pas éviter les grosses équipes’’, lance-t-il.





‘’Le groupe vit bien et ça nous permet de rester dans la compétition. Il y a des équipes qui ont des difficultés dans leurs vestiaires, pas nous. On reste ensemble, c’est ce qui fait aussi notre force. Peu importe que tu joues ou non, tout le monde est solidaire. Je n’ai pas encore joué, mais je reste focus pour l’intérêt du groupe’’, ajoute-t-il.