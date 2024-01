Abdoulaye Thiam : “Entre 2017 et 2021, les relations entre Aliou Cissé et les journalistes étaient compliquées”

Dans cet entretien, Abdoulaye Thiam, journaliste, Président de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), se remémore l’émotion intense ressentie lors de la finale de la CAN 2021, qui a vu le Sénégal remporter enfin son premier sacre continental. Il revient également sur l’évolution positive, après des débuts difficiles, de la relation entre le coach Aliou Cissé et la presse nationale.





Quelle est la Can qui t'as le plus marqué ?









C’est la Can 2021 au Cameroun puisqu’on a remporté le trophée pour la première fois. Depuis 1957, on courait derrière le titre. J'avais beaucoup d'émotions lorsque Sadio a pris le ballon (NDLR : lors de son tir au but victorieux contre l’Égypte en finale de la CAN 2021). Je me disais dans ma tête : “Sadio, ne prends pas le ballon”. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le penalty de Sadio. Lorsqu’il a marqué, ils ont explosé de joie. Moi, j'étais sur place mais je ne pouvais pas bouger. Il y avait beaucoup d'émotions et des femmes journalistes s’étaient évanouies. À chaud, je n’ai pas savouré la victoire, c'est après que je l'ai fait. Après cette victoire, j'avais même écrit que le stade de Diamniadio devait porter le nom du 6 février tellement c’était énorme mais n’empêche Abdoulaye Wade c’est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal.





“Lors de la coupe du monde 2018, les journalistes n’avaient pas accès à l’équipe”





Comment se passent les relations entre les journalistes et l’équipe ?









Lors de la coupe d'afrique 2017, c'était compliqué. À la coupe du monde 2018, la situation est devenue très grave. Les journalistes n’avaient pas accès à l'équipe nationale. Aliou Cissé se limitait seulement aux obligations de la FIFA : donner l’accès pour la séance des 15 minutes d'entraînement. Même pour la télévision nationale, c’était difficile. Ils avaient projeté de faire un documentaire sur l’équipe qu’ils n’ont pas pu faire.





À votre retour, on se souvient que vous avez critiqué Aliou Cissé ?





J’avais critiqué Aliou Cissé parce qu'il est allé faire son bilan de la compétition en accordant un entretien à l'Équipe (quotidien sportif français). Je pense qu’il devait privilégier la presse nationale. J'étais obligé de payer pour avoir l’article pour pouvoir le publier dans mon journal.





Comment les relations entre la presse et l’équipe se sont-elles améliorées ?





Avant de partir au Cameroun en 2021, nous avons eu des discussions. La presse a besoin de l’équipe nationale et vice versa. Une fois au Cameroun, Aliou Cissé s’est déplacé de Tagidor hôtel (lieu de résidence des lions) à Bafoussam pour rencontrer les journalistes. Les échanges ont duré des heures avec plus de 40 questions. Cette séance a raffermi les liens. Aliou Cissé était content après cet entretien. Depuis lors, les choses ont changé.