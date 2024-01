Abdourahmane Diouf met en garde la presse : «Je ne pardonnerai pas à ceux qui diront que je suis recalé"

Après avoir échoué à l'étape des parrainages, les candidats Bougane Guéye Dany, Aminata Touré, Abdourahmane Diouf et autres, regroupés autour de la plateforme des forces vives du Sénégal (F24) ont fait face à la presse, ce jeudi.





Sur ce, Abdourahmane Diouf a ouvertement déclaré : « je ne pardonnerai pas aux journalistes qui diront que je suis recalé aux parrainages. Je ne le permets à personne d’ailleurs car je ne suis pas recalé. La décision définitive n'est pas encore rendue ».





Justifiant ses dires, le leader du parti Awalé a expliqué que le rejet de sa candidature est injuste puisqu'il a collecté 46000 parrains. Il avance que les 7 sages et les informaticiens du Conseil constitutionnel lui ont volé des parrains en créant des erreurs techniques, fait par exprès pour l'éliminer de la course à la présidentielle.





«Le Conseil constitutionnel a rejeté sans aucun fondement nos 46000 parrains »





Face à de telles «irrégularités» notées dans le fichier, Dr Abdourahmane Diouf a lancé des piques au conseil constitutionnel. « Mon informaticien est plus doué que ceux du Conseil constitutionnel. C'est une honte pour le régime en place. Non seulement, le logiciel n'est pas fiable, mais aussi, il bug. Les techniciens n'étaient même pas capables de régler ce problème. Le jour du dépôt de mon dossier, la machine avait un virus. Et c'est la seule qui peut déterminer l’avenir du Sénégal », dit-il. Avant d’arguer : « Les problèmes ont démarré avec ce virus là car depuis lors j'avais des doutes. Et voilà, on en est là. Sur ordre du président Mamadou Badio Camara, les informaticiens du Conseil constitutionnel ont formaté nos données qui étaient dans les clés USB pour nous éliminer. C'est la triste réalité ».





Le candidat «recalé » a, ainsi, crié au scandale. Il fait savoir : «Nous avons travaillé dur pour obtenir nos 46000 parrains que le Conseil constitutionnel a rejeté sans aucun fondement. Ceux qui disent que c’est un problème de représentativité qui nous a bloqués n'ont rien compris car au second tour, on a déposé plus de 18000 parrains. Malheureusement, les A de la honte ont été injectés sur mon logiciel pour nous écarter de la course ».





A l’en croire, «les 7 sages ne doivent pas dormir tranquillement pour avoir fait ce coup d'état électronique ».







« Je vais déposer un recours»





Toutefois, il ne compte pas croiser les bras face à ce qu'il qualifie d'injustice. Docteur Abdourahmane Diouf d’annoncer un recours devant le Conseil constitutionnel.