[Découvert] Abidjan : Plateau, le sommet de la modernité en Côte d’Ivoire

Plateau une commune au cœur d’Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire. Plateau se découvre et se détache par ses imposants immeubles, ses tours, ses échoppes de vente de produits de luxe, des restaurants, des hôtels…Plateau a toutes les allures d’une ville moderne toisant Paris et Manhattan.





On y retrouve, la concentration des services administratifs, des entreprises privées étrangères comme nationales. Ici, le coin est tourné vers l’extérieur contrairement aux quartiers populaires de Yopougon ou Koumassi qui regardent vers l’intérieur des terroirs.





C’est à la fois un quartier d’affaires et administratif. L’administration occupe une part très importante (Ministère de la justice, l’Assemblée Nationale, le Palais de la République…). On compte de nombreux immeubles d'affaires. La futuriste tour F, semblable à un masque africain symbolise la beauté des bâtiments. Car elle fait partie des cinq édifices existants déjà dénommés immeubles A,B,C, D. Au-delà, il y a le Stade Félix Houphouët Boigny qui abritait plusieurs matchs de la CAN aussi.