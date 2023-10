Accès à l'énergie durable et le changement climatique : Des acteurs locaux formés grâce à la coopération espagnole

Fin de l'atelier sur l'élaboration d'un plan d'accès à l'énergie durable et le changement climatique (PAAEDC). Pendant cinq jours, plusieurs communes de la ville de Dakar se sont données rendez-vous au Centre international de formation des autorités et des leaders (CIFAL) de Dakar pour bénéficier d’une formation offerte par l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement (AECID), en collaboration avec l'Agence de développement municipal (ADM).













En prélude à la COP-28, la Ville de Dakar a rassemblé plusieurs de ses communes pour leur faire bénéficier d'une formation pratique sur l'élaboration d'un Plan d'actions pour l'accès à l'énergie durable et le changement climatique.





Les travaux étaient axés sur la façon d'élaborer les meilleurs plans d’actions pour l’accès à l’énergie durable et au climat et sur comment comprendre les mécanismes et modalités pour faciliter les financements.