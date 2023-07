Accès aux informations sur les PME-PMI: la DGPPE opte pour la mise en place d’un portail web

Les PME et PMI représentent plus de 90% des entreprises sénégalaises et emploient près de 60% de la population active, dont essentiellement des jeunes et des femmes. Toutefois, ce secteur est souvent contraint par la précarité de l’emploi, la faiblesse des revenus ainsi que la forte exposition aux chocs. Par ailleurs, avec l’avènement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’ouverture commerciale s’est considérablement élargie. Ainsi, en l’absence de mesures d’anticipations concrètes, l’ouverture commerciale pourrait constituer une menace sérieuse pour les PME, exposées aux effets directs de la concurrence étrangère.









A cet effet, pour permettre à ces entreprises d’accroître leur production, des dispositions sont prises. Ce 27 juillet, le ministre de l’économie du plan et de la coopération, à travers la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE) , a convié toutes les parties prenantes telles que les ministères en charge du commerce, de l’industrie, des finances, de l’économie, des affaires étrangères, les agences (ADPME, ASEPEX, ANDS, Sénégal numérique), les représentants du secteur privé (CNES, CNP, Union des chambres de commerce, etc.) et les partenaires (représentation résidente de l’UEMOA, bureau CEDEAO, PNUD, USAID) pour discuter de la mise en place d’un portail web.





Les dispositifs et mécanismes de soutien mis en œuvre par les organisations régionales comme l’UEMOA, la CEDEAO, la BCEAO, AFREXIMBANK, etc. ont des résultats mitigés. Le constat général est que ces instruments sont méconnus par beaucoup de PME de la région, ce qui explique la faible participation de celles-ci au commerce intra-régional. Ces instruments et tant d’autres constituent des leviers qui permettront aux PME d’accroître leur production, d’exporter dans la région, de participer aux foires commerciales et bénéficier des fonds régionaux.