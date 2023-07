Accidents de la circulation: Deux crashs enregistrés dans la soirée

Au lendemain de la fête de la Tabaski, la capitale sénégalaise a enregistré deux accidents. Le premier s’est déroulé sur la route de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.





Selon des sources de Seneweb, le véhicule a dérapé et a fini sa course dans le mur de l’infrastructure aéroportuaire. Sur les images, on y voit la devanture de la voiture complètement détruite et l’Airbag activé.





Le deuxième accident s’est produit sur la VDN. Là-bas, le véhicule s’est renversé sur le côté de la route.





Pour le moment, nous ne disposons pas d’informations supplémentaires sur les causes de ces accidents, le nombre de victime et l’état de santé des passagers.