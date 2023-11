Accompagnement à l’entrepreneuriat : La DER/FJ primée « meilleure structure d’appui et d’encadrement innovante »

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a été désignée comme la « meilleure structure d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant » par la 9ème édition du Salon des Banques et des PME de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui s’est tenue du 1er au 5 novembre 2023, à Dakar, au Sénégal, sur le thème « Accompagnement et financement des AOP et des PME de l’UEMOA, dans un contexte de résilience et de relance des économies ». Son Délégué général, Dr Mame Aby Sèye, a reçu le « Prix spécial » des mains du Secrétaire permanent dudit Salon, M. Youépéné Hermann Nagalo. La cérémonie officielle de remise a eu lieu ce jeudi 9 novembre 2023, au siège de la DER/FJ, à Dakar, en présence du président du comité des experts, M. Damo Justin Baro, par ailleurs, ancien gouverneur de la BCEAO, entre autres.









Plusieurs critères mis en exergue





Pour décerner ce prix de la meilleure « Structure d’appui et d’encadrement innovant », le jury, qui regroupe un membre de chaque pays de l’UEMOA, a mis en exergue plusieurs critères. « Il faut que la structure soit dans l’accompagnement des PME, dans l’innovation, dans les actions au niveaux des régions. Aujourd’hui, le travail que le jury a pu proposer, c’est que la DER effectivement, à travers toutes les actions menées au niveau des collectivités, au niveau national, étaient des choses qui accompagnement la PME à se créer, à se formaliser et développer, et voir aussi à transformer notre économie », a expliqué M. Youépéné Hermann Nagalo, secrétaire permanent du Salon des Banques et des PME de l’UEMOA.





« C’est le prix de l’équité territoriale et de l’inclusion sociale »





La Déléguée générale de la DER/FJ, après avoir exprimé un sentiment de fierté, a dédié le prix au président de la République, Macky Sall, à tout l’écosystème entrepreneurial sénégalais et à tous les collaborateurs de la DER/FJ. « C’est un sentiment de fierté qui m’anime à travers ce prix qui a été décerné à la DER/FJ. C’est un prix décerné au Chef de l’Etat puisqu’on est en train de parler de l’initiative présidentielle qui a créée la DER/FJ pour accompagner, impulser et catalyser l’écosystème entrepreneurial au Sénégal. Donc, c’est d’abord un prix pour le Chef de l’Etat. C’est également un prix pour tout l’écosystème (bénéficiaires, partenaires techniques et financiers, structures publiques et privées, entre autres, de la DER/FJ). C’est le prix également pour tous les agents de la DER/FJ », a souligné Dr Mame Aby Sèye. Avant d’ajouter que ce trophée est le prix de « l’équité territoriale et de l’inclusion sociale ».





Selon elle, ce prix est un « signal fort » pour dire que l’innovation est au cœur de ce que fait la DER/FJ pour accompagner l’écosystème. Et sa structure publique de financement et d’accompagnement des femmes et jeunes sénégalais porteurs de projets gagnerait également à poursuivre ses modèles au niveau des huit États membres de l’UEMOA.





A ce titre, Dr Mama Aby Sèye annonce la tenue d’un grand forum international de Dakar sur l’entrepreneuriat. Cette première édition qui est prévue du 30 novembre au 1er décembre 2023, à Dakar, au Sénégal, verra la participation de tout l’écosystème entrepreneurial, et sera développée chaque année dans un pays de l’UEMOA.