Accueil populaire de la caravane d'Amadou Ba : Ross-Béthio, Richard Toll et Dagana affrontent la chaleur et défie le Ramadan

La campagne électorale a définitivement pris la forme et le format pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Après le grand meeting à l'allure d'une fête de Saint-Louis, Amadou Ba a tenu une caravane populaire pour mieux être au rendez-vous avec les populations et militants de la région Nord du pays. En effet, la caravane qui a sillonné, étape par étape Ross-Béthio, Richard Toll et Dagana, a été accueilli avec ferveur par les responsables politiques de BBY de ces localités et les populations. Lesquels se sont mobilisés sous une chaleur infernale.









Une forte mobilisation que le candidat de la majorité présidentielle a apprécié et salué à sa juste valeur.





De 13h à 18h, sous ce temps désertique et sur environ trois kilomètres, des jeunes déterminés mais surtout fougueux ont rythmé l’avancée du cortège. Amadou Ba, debout dans son véhicule aux côtés du responsable de la localité traversée, semble aux anges, tellement l’effervescence est exceptionnelle. Sourire par ci, geste de la main par là et applaudissement à la foule de temps à autres. Comme les militants, le candidat de BBY affronte courageusement les rayons du soleil qui se font de plus en plus insupportables. Il semble en être même heureux.





La caravane d'Amadou Ba s'est aussi rendue à Bocal, Fanaye, Ndiayenne Pendao (village de ses parents), avant de se poser à Podor, fief de la ministre Aissata Tall Sall et du maire Racine Sy.





Après une rencontre avec les responsables du département, Amadou Ba et sa caravane ont fait cap sur Ndioum. Ici également, le candidat de BBY a été accueilli triomphalement par le maire Cheikh Oumar Ann, avec une forte mobilisation des populations.





Depuis le toit de sa voiture où il se tient debout avec l'ancien ministre de l'éducation nationale, Amadou Ba s'est adressé aux populations. Ici comme ailleurs, il expliqué que son quinquennat sera placé sous le signe de la jeunesse. "On travaille pour cette couche jeune qui nous accompagne. Cette jeunesse qui croit au Sénégal émergent. Cette jeunesse déterminée et consciente. On va améliorer mais surtout consolider les acquis en créant, un millions d’emplois", a t-il lancé.