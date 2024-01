[Entretien exclusif] Accusée de proxénétisme, Mourzane brise le silence et divulgue des "preuves" de son innocence

Son nom est cité dans une vive polémique alimentée sur la toile. Mourzane alias Pierre Précieuse est une influenceuse camerounaise qui a vu son image se ternir du jour au lendemain.









En effet, depuis ce 23 janvier, un blogueur camerounais poste des témoignages de jeunes filles révélant avoir été « vendues » par la jeune femme à des supposés prédateurs sexuels et non moins célèbres. Ces témoignages accusent notamment l’influenceuse Mourzane d’être de mèche avec le riche jet-setter, Hervé Bopda, cité dans une affaire de présumés viols et violences sexuelles sur plus d’une cinquantaine de jeunes filles au Cameroun.





Des propos "diffamatoires", selon la créatrice de contenus qui s’est installée à Dakar depuis 4mois maintenant, dans le but de poursuivre ses études.





Mourzane est étudiante dans une école privée sénégalaise où elle suit tranquillement ses cours en Master2 de communication digitale.





Malheureusement, depuis la divulgation de ces informations l’accusant de "vouloir propager le VIH SIDA" qu’elle aurait contracté via son supposé partenaire, l’homme au centre de la polémique, Hervé Bopda, Mourzane dit voir sa vie basculer. Elle informe faire l’objet de plusieurs "menaces de mort".





Ainsi, pour laver son honneur, via le canal de Seneweb, elle a apporté des "preuves de son innocence", un document médical attestant de son état de santé, l’identité de la personne avec laquelle elle serait confondue ainsi que "des faux comptes sociaux usurpant son identité et l’incriminant dans cette affaire".