ADF: "pourquoi Marième Sall est fâchée contre moi"

Les relations entre la Journaliste Aissatou Diop Fall et la 1ere Dame, Marieme Faye Sall

Rien ne va plus entre Aissatou Diop Fall et Marieme Faye Sall , c'est du moins ce que révèle la journaliste de la TFM .





Selon elle, depuis 2013 sa relation avec la première Dame n'est plus comme avant " elle s'est fâchée contre moi , peut être parce que je critique Macky Sall et son gouvernement . Mais moi cela ne me dérange pas car je n'ai pas besoin de leur argent " lance -t-elle .





Néanmoins, Aissatou Diop Fall affirme avoir toujours de l'estime pour Marieme Faye même si elles ne sont plus proche.