Adja évoque les péripéties de son divorce et son déclic sur sa carrière

Mettre fin à des années d’engagement, quelle qu’en soit la raison, est un long combat, parfois contre soi-même.







Issue d’une famille très conservatrice, l’actrice Keisha Khadija Deme a été confrontée à une période de mauvaise passe causée par un divorce.





A travers cet entretien accordé à Seneweb, elle exhume les vieux souvenirs de ce divorce pesant. Si aujourd’hui elle est devenue une célébrité adulée par les Sénégalais pour ses accomplissements dans les différents domaines d’activités et le cinéma particulièrement, c’est parce que l’actrice a réussi à braver les péripéties de la vie. Cette épreuve (divorce) a été comme un déclic et a fait d’elle la « Adja nationale » autonome et épanouie. Elle ouvre ainsi une nouvelle page de sa vie avec son nouveau mari affectueusement appelé « Banekh »(bonheur).





Découvrez comment l’actrice et mère de famille à l’époque a su transformer les contraintes en opportunités.









« j’ai fait le cinéma par accident »:Adja parle pour la première fois de son divorce