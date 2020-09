Affaire Mame Diarra Fam: la réaction de l'agresseur présumé

La députée libérale Mame Diarra Fam annonce avoir été "agressée et battue par deux nervis, envoyés par le maire de Guinaw rails nord".







Joint par Seneweb, un des agresseurs présumés livre sa version des faits. Il s'agit de Lamine Thiam, chargé de communication de la collectivité territoriale précitée.





"D'abord je précise que je vis avec un handicap. Je marche avec deux béquilles. Comment une personne comme moi, peut être un nervis?", s'interroge-t-il d'emblée.





Revenant sur son accrochage avec la députée de la diaspora, Lamine soutient "avoir été au quartier de Mame Diarra Fam pour discuter avec les populations sur les efforts du maire visant à faciliter l'évacuation des eaux de pluie via un canal".





"Sur la SenTv, la députée a tiré à boulets rouges sur la gestion du maire en matière d'inondations. Comme je n'ai pas eu un doit de réponse, j'ai décidé en tant que communiquant d'aller vers les populations pour leur expliquer ce qu'il en est réellement. Et j'étais accompagné d'une femme.", souligne Thiam.