Affaire Ousmane Sonko : Aminata Touré invite les magistrats à réconcilier les Sénégalais avec leur justice

Comme annoncé par Seneweb, ce mardi matin, à l’instar de plusieurs leaders de l’opposition, Aminata Touré a assisté à l’audience sur la réintégration ou non de Ousmane Sonko sur les listes électorales, au tribunal de Dakar. À sa sortie, l'ancienne Premier Ministre s’est prononcé sur l’affaire, profitant de l’occasion pour lancer un appel solennel aux magistrats.









« Je suis venu exprimer ma solidarité à Ousmane Sonko en assistant à une partie de l'audience et c'est l'occasion d'appeler les magistrats à entamer un processus de réconciliation entre les sénégalais et leur justice », lance-t-elle. Avant de poursuivre : « aujourd'hui interrogez n'importe quel sénégalais, vous lui demandez est-ce que la justice est équitable ? il vous dira, non ! Il y a deux poids deux mesures. Le message est au juge. Le juge de Ziguinchor a fait son travail c’est un magistrat».