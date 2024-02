Affaire Rose Wardini : les vérités d’un colonel de l’Armée en retraite

Candidate à la présidentielle du 25 février, Rose Wardini a été placée en garde à vue à la DIC, vendredi dernier. La tête de file de «Sénégal nouveau» est poursuivie pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste. Elle est soupçonnée d’avoir dissimulé qu’elle porte la double nationalité franco-sénégalaise.



Son frère, Antoine Wardini est venu à son secours. Lors d’une conférence de presse, reprise par Les Échos, le colonel en retraite lave à grande eau sa sœur. «Je le jure sur ma vie, Rose Wardini qu’on accuse de ceci ou de cela n’a pas de père français n’a pas de mère française, n’a aucun frère français et n’a aucune sœur française», clame l’ancien patron de la DIRPA.



Pour établir les racines sénégalaises de sa sœur, le colonel Wardini suggère : «Si vous voulez savoir qui est Rose Wardini, allez à Mbacké et au village de Latmingué. Rose n’a jamais vécu en France, n’a jamais travaillé pour la France, n’a jamais servi les intérêts des Français.»



Face aux enquêteurs de la DIC, Rose Wardini a affirmé avoir renoncé à sa nationalité française. Mais, rapporte L’Observateur, les policiers «ont obtenu la confirmation auprès du Consulat de France que jusqu’au vendredi 2 février, son nom figurait sur le fichier électoral français».



Le journal indique que Rose Wardini pourrait être présentée au procureur de la République ce lundi.