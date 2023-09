Affrontements à Khossanto : Antoine Félix Diome a rencontré les acteurs pour une sortie de crise rapide

Une semaine tumultueuse s'est déroulée à Kédougou-Est. À la suite des manifestations qui ont éclaté dans la commune de Khossanto, on déplore 2 décès et une quinzaine de blessés. Ces affrontements trouvent leur origine dans le nouvel arrêté du préfet concernant le recrutement de main-d'œuvre non qualifiée. Cette situation a incité le ministre de l'Intérieur à intervenir.





Le mardi 12 septembre, Antoine Félix Diome, accompagné d'Oumar Sarr, ministre des Mines, et de Saliou Sow, ministre de la Bonne Gouvernance, s'est rendu à Kédougou pour dialoguer avec les autorités et les différents acteurs concernés. Le ministre de l'Intérieur a commencé par rendre hommage aux personnes décédées, en particulier au grand frère du maire de Khossanto, au nom du président de la République.







Il a rappelé que la démarche du gouvernement pour résoudre ce conflit repose sur le dialogue avec toutes les parties prenantes. Après des discussions approfondies avec les divers acteurs, le ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement, s'est engagé à prendre en charge l'ensemble des questions soulevées.





Par la suite, il a effectué une visite aux blessés au centre hospitalier de Kédougou Amath Dansokho. Le ministre a apporté un soutien financier de la part de l’Etat.