Afrobasket 2023 /Qualification du Sénégal en finale: L’analyse du match par le coach Moustapha Gaye

Après deux défaites de rang en match de poule, le Sénégal a réussi à se qualifier en finale de l’afrobasket féminin. Les Lionnes ont battu, jeudi, le Mali sur la marque de 75-65. Les prorogées de Moustapha Gaye ont réussi à prendre leur revanche sur les Aigles qui les avaient dominées lors de leur deuxième sortie sur la marque de 72-49. Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal est revenu, en conférence de presse, sur cette performance de ses joueuses.





‘’Un bonheur incompréhensible’’





‘’C’est un bonheur incompréhensible parce que nous avons commencé très dur. Je remercie les joueuses. elles ont été braves. Elles ont serré les dents comme Fatou le disait, il fallait se baisser et défendre. Bravo à tout le monde en attendant la finale de samedi.





Pour le premier match, on a été très bon en première période avant d’effondrer après. Le Mali a été agressif en défense et nous on n’avait pas les jambes. On s’est posé beaucoup de questions et après on a trouvé des solutions. L’équipe s’est bonifiée au fil des matchs. Ensemble, on a beaucoup travaillé, on s’est parlé, on a fait des vidéos, les filles ont retrouvé leur santé et ça nous a amenés à cette victoire. Je félicite vraiment cette très belle équipe du Mali.’’





La performance de Cierra





‘’J’étais convaincu que c’était la bonne joueuse qu’il nous fallait parce qu’on avait besoin d’une bonne meneuse de très bon niveau pour revenir en Afrique. On va attendre la fin de la compétition pour tresser les lauriers. Pour le moment, on va saluer le travail d’ensemble. Sans les autres Cierra n’y arrivera jamais. Fatou Dieng est son mentor elle apprend beaucoup d’elle, d’Aya et d’Oumou Khairy, en gros c’est un travail d’équipe. Maintenant, il faut revenir sur terre, allez se reposer et penser comment aborder la finale.’’





Le Nigéria, l’adversaire en finale





‘’Je remercie d’abord le coach Rémy Ndiaye qui nous envoie toutes les vidéos de nos adversaires. Et vous n’imaginez même pas que c’est Fatou Dieng, Aya et Oumou Sarr qui travaillent sur les vidéos. Moi je ne fais que travailler sur les solutions, mais c’est elles qui décortiquent les points forts et les points faibles de l’adversaire. On prépare le Nigéria qui est une très belle équipe. Les gens disaient que c’est une équipe qui est venue sans ses stars, mais cette équipe est capable, mais je leur souhaite de perdre en finale. C’est une très belle équipe mais nous aussi on va se battre et tout faire pour gagner. On vient pour gagner, je l’avais dit, hier, avant le match contre le Mali. Le Nigéria est une belle machine, mais le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Ça va être une finale très intéressante.’’