Afrobasket : Après leur brouille, Moustapha Gaye et Fatou Pouye passent l’éponge

Le geste de Moustapha Gaye, hier, lors de la rencontre victorieuse des Lionnes face au Cameroun à l’encontre de Fatou Pouye a fait jaser. Mais ce malentendu entre le coach du Sénégal et sa joueuse est désormais rangé aux oubliettes.







Le coach et la joueuse ont passé l’éponge ce matin lors de la séance d’entraînement des Lionnes à quelques heures de leur demi-finale contre le Mali. Ce que Moustapha Gaye qualifie de fait de jeu, selon lui, est derrière eux.





‘’Fatou Pouye est une joueuse d’équipe. Je porte beaucoup d’espoir sur elle. Je l’apprécie. Elle a des qualités humaines extraordinaires. Ce qui s’est passé c’était un fait de match’’ lance le technicien sénégalais.





‘’ On a parlé à l’hôtel avec les cadres Aya Traoré, Fatou Dieng et Oumoul Khaïry Sarr. Aujourd’hui, on l’a fait avec l’équipe. Cette affaire est derrière nous. On se concentre sur notre demi-finale face au Mali», informe-t-il.