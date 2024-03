[8 mars - Média et sports] Aïssatou Françoise Seck : Gros plan sur une battante

La passion est parfois le moteur de toutes les ambitions. Aïssatou Françoise Seck, journaliste sportive à la RTS peut bien se prévaloir de cette assertion. Entrée à la RTS comme Secrétaire de Direction, elle mettra entre parenthèses cette profession pour se présenter au concours d’entrée à l’école de journalisme du CESTI. Elle est de la 31ème promotion. Depuis sa sortie, elle excelle dans le journalisme sportif. C’est un retour à ses vieux amours. Entre Françoise Seck et les sports notamment le Football, c’est une vieille histoire.









La journaliste de la RTS Aïssatou Française Seck est une battante. Elle a ravivé le flambeau du journalisme sportif au sein de la RTS. L’ambition et la passion l' ont propulsée au-devant la scène. Françoise est entrée à la RTS comme Secrétaire de Direction. Elle aurait plus à se complaire dans la bureaucratie. Mais elle ne le fera pas. A force de côtoyer les journalistes, elle décida de se présenter au concours d’entrée au CESTI. Elle a été reçue. Elle bouclera une formation avec ses camarades de 31ème promotion. La lecture et le sport sont ses passions. Elle dévorait des livres et des journaux. Son grand-père avait fait une prémonition : « Il me disait que tu vas devenir journaliste ».





Sportive dans l’âme, Françoise Seck brûlait d’envie d’animer une émission sur la géopolitique en relation avec les questions d’environnement.





Première femme à la Fédération Sénégalaise de Football





Elle s’est remarquée dans le milieu. C’est pour cela qu’elle est la première femme membre de la Fédération Sénégalaise de Football. A l’époque, elle a été cooptée par l’ancien Ministre des Sports, Joseph Ndong.





« Je faisais partie de la Fédération comme membre du CDP de football dirigé par Daouda Faye. J’étais membre du comité exécutif et je gérais le football féminin. J’ai eu à voyager avec les membres de la fédération, la structure d’exception », relate la journaliste.





Dans le milieu sportif, il faut mener de petites batailles pour s’imposer pour ne pas paraphraser Aïssatou. A l’époque, les dames n’avaient presque pas voix au chapitre dans la Fédération sénégalaise de football. C’est après que les codes sont cassés.





« Le sport était un milieu macho. Il n’y avait que des hommes dans la Fédération sénégalaise de football. Et, c’était difficile de s’imposer en tant que femme dans un milieu d’hommes », concède-t-elle.





Elle croit que les femmes comme les hommes peuvent valablement être des journalistes sportifs. C’est à la limite stigmatisant, si l’on s’efforce à faire la comparaison. La journaliste sportive ne fait pas de fixation sur le genre féminin ou masculin. Tout ce que l’homme peut dans le cadre professionnel, la femme peut le faire. « Nous sommes journalistes, nous travaillons pour le peuple sénégalais. Il n’y a pas de distinguo », tranche-t-elle.





Quand elle est sur le terrain, elle donne le meilleur d’elle-même. Chez elle, elle oublie qu’elle est journaliste et se comporte comme une vraie femme.





Aux origines de la passion pour le sport





« Très tôt, jetais contre le fait qu’on nous dise tu es femme, tu vas avoir une poupée de noël je disais, je voulais un vélo. C’est avec cet esprit que j’ai grandi. J’allais au stade et j’ai intégré les associations sportives. Je suis dans le bureau et je travaille comme les hommes quand il faut aller aux entraînements je pars aux. Quand il s’agit de donner des idées, on donne des idées et on argumente », raconte la Cestienne.





En tant que journaliste de la RTS, elle n’a pas couvert plusieurs compétitions à l’international à part la Coupe d’Afrique au Cameroun et l’Afro Basket au Mali. Par contre, elle a assisté à plusieurs compétitions à l’international.





Elle affectionne le milieu associatif. Toutefois, elle admet que ce n’est pas facile de diriger des femmes. « Diriger des femmes, c’est beaucoup plus difficile. Il faut gérer des états d'âme. Elles ne viennent pas du même milieu. Elles n’ont pas les mêmes capacités à accepter l’autre. Mais on essaye de mettre tout le monde à l’aise. Parfois j’ai envie de jeter l’éponge », dévoile la journaliste tout en rigolant.





Plusieurs activités ont été organisées dans le but de décompresser, d’évacuer le stress, de raffermir les liens entre collègues. Parmi ces activités déroulées le 8 mars, il y a des journées culturelles, des matchs de football entre les femmes.





Le monde du sport a évolué. Beaucoup de femme s’intéressent maintenant au métier du journalisme sportif. Elle s’en réjouit. Elle estime que ce terrain reste un champ à défricher.





« Je ne vois pas de raisons pour ne pas investir ce milieu » clame la dame. Elle conseille les jeunes reporters à juste avoir la tête sur les épaules. « Il faut de la patience et essayer d’atteindre ses objectifs dans la détermination », prodigue Françoise Seck.