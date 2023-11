Akon City : Alioune Badara Thiam Akon livre sa vérité des faits et se rend sur le site ce jeudi

Alors que les spéculations vont bon train sur la faisabilité du projet de Akon City et le respect des engagements du promoteur, la cellule de communication du projet livre sa part de vérité dans un communiqué. Akon fera également une déclaration, ce jeudi, sur place à Mbodiène. Seneweb vous propose l’intégralité de son message.



“C’est avec une grande surprise que nous avons appris à travers la presse que le promoteur de « Akon City », notamment Alioune Badara Thiam « Akon », n’aurait pas respecté les termes de la convention signée avec la SAPCO au point de faire l’objet d’une mise en demeure. Selon toujours la presse, la SAPCO va faire parvenir dans les prochains jours une lettre mettant un terme au partenariat pour « non-respect total de la convention signée entre les parties ». Cette décision aurait été actée lors d’une réunion de coordination. Il est effectivement surprenant de lire un tel tissu de contrevérité.