Akon-Viviane : Retrouvailles en vue ?

Aux États-Unis, Viviane Chidid a été sacrée Best Francophone Female Artist » et Icône Female of the year lors de la cérémonie des African Entertainment Award Avant son retour au bercail ce mercredi, la reine du Djolof Band a bien savouré cette consécration au pays de l’oncle Sam.





Elle a présenté ses trophées à la star du R’n’B Alioune Badara Thiam dit Akon. Ce dernier a montré une immense fierté de voir sa sœur sénégalaise porter les couleurs du Sénégal aussi haut.