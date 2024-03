[Découverte] Alioune Dramé : le polytechnicien qui roule pour Diomaye Faye

Il est membre fondateur du mouvement Patriots Riders Team, un groupe de jeunes motards volontaires qui ont sillonné le pays avec la caravane de la coalition Diomaye Président durant la campagne électorale. Alioune Dramé vit cette passion de la moto depuis trois ans maintenant et la met au service de son engagement patriotique. Seneweb vous dresse son profil.



« Patriots Riders Team » c’est ainsi qu’ils se font appeler. Eux, ce sont les motards qui ont accompagné tout le long de la campagne électorale le convoi du désormais Président de la République Bassirou Diomaye Faye. Alioune Dramé, est un des initiateurs de ce groupe.



Mise impeccable, front lisse qui traduit une sérénité, lunettes bien vissées, le polytechnicien a pour la première fois accompagné le convoi d’Ousmane Sonko lors du meeting du parti Pastef aux Parcelles assainies, à Acapes en 2023. « C’était un engagement personnel, volontaire. Je n’ai pas été sollicité. J’ai voulu assister à ce meeting. J’ai été, ce jour-là, le motard flèche du convoi, celui qui se positionne devant », a précisé l’ingénieur en génie civil au micro de Seneweb.



Badou, comme le surnomme les plus proches, s'est découvert la passion de la moto en 2021. Pourtant, au début le patriote utilisait ce moyen de transport juste pour échapper aux embouteillages de la ville de Dakar et gagner du temps en trajet. En tenue traditionnelle, bonnet bien vissé, le natif de Dakar indique : « Dans le cadre de mon travail, je me déplace beaucoup à cause des nombreux chantiers. C’est ainsi que je me suis trouvé un scooter de type Honda X ADV. Ça m’a permis d’être beaucoup plus productif». En plus, ajoute-t-il, « je rencontrais d’autres personnes passionnées de la moto et elles m’ont transmis cette passion au fur et à mesure ».



La moto au service de l'engagement patriotique



Aujourd’hui, cet ancien élève du lycée Maurice Delafosse met son attachement pour la moto au service de son engagement citoyen. Pour Alioune Dramé, sa passion a des traits communs avec les valeurs que prône le parti Pastef. « L’état d’esprit du motard est un peu lié aux valeurs que prône Pastef : la solidarité, l’engagement citoyen, le respect, la liberté qui est le maître mot du motard. Et pour cela, il faut être dans un climat social apaisé, où la liberté des individus est respectée. Les deux sont intimement liés, c’est pour cela que nous avons mis notre esprit de motard et notre engagement patriotique au service du leader que l’on pense être le meilleur ».



Avec un master en Techniques nouvelles de construction et de réhabilitation obtenu en France, l’ancien porte-parole du mouvement Y’en a marre à Bordeaux, a décidé de rentrer au Sénégal en 2015. « J’ai travaillé à Bordeaux pendant 5 ans avant de rentrer au Sénégal. J’étais persuadé que je pourrai plus servir mon pays que la France », confie M.Dramé. Avant d’ajouter que son premier projet de construction au Sénégal, « est un hôtel de la place où Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont fait leur première sortie face à la presse après leur libération. Comme quoi le hasard n’existe pas », dit-il fièrement sourire au coin.



Son accident en moto



Alioune Dramé a frôlé le pire en subissant un accident sur une autoroute avec sa moto. Mais il a été protégé. « J’ai été sauvé par l’équipement de protection que je portais. J’avais mis une veste, un pantalon et une paire de chaussures de motard», raconte-t-il. L’ingénieur lance ainsi un appel aux conducteurs de deux-roues de ne pas négliger les casques de protection.



L’espoir de voir un Sénégal réconcilié sous le régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye



Il faut rétablir la justice et situer les responsabilités afin de réconcilier les Sénégalais. C’est du moins l’avis du patriote. « Nous devons rétablir la justice et combattre la corruption, rien que cela va régler beaucoup de problèmes», affirme M. Dramé. Par ailleurs, il considère que le pays doit se développer grâce à un engagement de tous les citoyens. « Je n’ai jamais douté que ce pays allait changer. Je me considère comme étant un acteur de ce changement, un simple citoyen. Déjà, des initiatives citoyennes sont prises, donc les Sénégalais sont bien conscients du travail à faire. Il appartient aux Sénégalais de faire développer ce pays » , a martelé le motard.