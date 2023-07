Aly Mané (BBY) : "Les députés de l'opposition sont alarmistes et ignorants"





"L'Assemblée nationale a été convoquée par l'Exécutif pour discuter des propositions de loi", selon le parlementaire Amy Mané. Il ne s'agit là que de l'ouverture de la première session extraordinaire, dit-il, après la levée de la séance.





Dans le même sillage, il note : "On ne peut donc appeler au règlement, comme ont tenté de le faire les députés de l'opposition. Ils sont, en effet, alarmistes et ignorants. il y a une procédure à suivre. D'abord, il y a des travaux qui se feront en commission avec les différents groupes et à l'issue, on passera en plénière", a encore expliqué Aly Mané.