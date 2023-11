Analyse économique, planification, développement durable…: le Groupe Supdeco élargit son champ de compétence avec une école appliquée

Le prestigieux groupe Supdeco a lancé sa nouvelle école d'économie appliquée. Une école où interviendront d’éminents enseignants-chercheurs et d’acteurs économiques. Lors de la cérémonie de lancement, le directeur adjoint dudit établissement a décliné la vocation de School of Economics. « L’école a une vocation africaine et l'objectif, c'est de former des cadres moyens, cadres supérieurs en analyse économique, en planification, en économie finance appliquée, en économie développement durable, économie de l'environnement. Toutes les thématiques qui entourent le monde de l'économie », renseigne Abdoul Aziz Sy.









Outre la théorie, la pratique sera au cœur de la formation. D’autant plus qu’il y aura une collaboration avec des entreprises. D’ailleurs, le groupe Supdeco décide de garder la même méthodologie en se rapprochant du tissu économique réel. « C'est ce que nous apportons de neuf dans notre offre pour la création de cette école. C'est une école qui va beaucoup mettre l'accent sur des méthodes pédagogiques très innovantes, avec beaucoup de cas, beaucoup d'ateliers, de projets professionnels. Nous allons utiliser les mêmes méthodes qui ont valu notre succès au sein de l'école de management avec l'école d'économie ».





Il ajoute par ailleurs que la School of Economic propose une offre neuve ; « puisqu’il n'existe pas pour le moment d'école privée qui a une école d'économie. Former une task force qui sera recrutée au sein des ONG, au sein des ministères de l'Économie, au sein de toutes les entités qui gravitent autour du monde de l'analyse économique, au sein des banques, des sociétés d'assurance. C'est un besoin qui nous a souvent été demandé par les différents acteurs et nous avons donc voulu répondre directement en mettant énormément de qualité dans le corps professoral notamment et dans le concept même de l'école ».





Lors du lancement de la nouvelle école, du Groupe Supdeco, une conférence a été animée sur les synergies à mettre en œuvre pour une économie sociale et solidaire. Ainsi, pour revenir sur l’importance du thème centré sur « Economie, Social et Environnement : Quel pont pour le Développement Durable des Organisations Africaines », le responsable de la School of Economics renseigne : « ce thème répond à l'objectif qu'on s'est fixé dans le lancement de cette nouvelle école d'économie. Parce que nous prônons une économie appliquée très proche des réalités de nos entreprises » ; rapporte Dr. Mark Mané.





Au regard du contexte actuel mondial lié aux changements climatiques, dit-il, on prône actuellement ce qu'on appelle l'économie autrement. Et, c'est dans cette perspective de prôner l'économie autrement qu'on a pu concevoir ce thème pour parler de ces questions, comment concilier l'économie, le social et l'environnement pour un développement durable à travers la synergie qu'on peut faire autour des différentes organisations pour pouvoir créer du développement durable selon l’enseignant-chercheur en économie dans le groupe Supdeco.