Annulation d'extraits de naissance: Mbacké se rebelle contre l'état civil et menace

Les populations de la commune de Mbacké ont tenu ce samedi une manifestation de grande envergure pour dénoncer les énormes difficultés liées à l'obtention d'une pièce d'état civil. Parents d'élèves, élèves, professeurs, entre autres [...] ont crié leur ras-le-bol avant de remettre un mémorandum au préfet.









"Le département de Macke vit les moments les plus sombres de son existence. Une situation inédite et très complexe sème la panique et la psychose chez les populations. Ces dernières peinent à obtenir une pièce d'état civil valide, sésame qui leur offre d'innombrables services administratifs au quotidien.





Les raisons ayant milité en faveur de cette forfaiture découlent de disparition de registres de la part de personnes mal intentionnées qui ont trahi la confiance des populations incrédules en leur offrant des services frauduleux. Ainsi, depuis plus d'une décennie, des pièces d'état civil sont délivrées sans aucune base légale. De faux numéros d'actes de naissance, de mariage, de décès sont distribués comme de petits pains.Du coup, les populations, bénéficiaires d'un enrôlement régulier, se voient léser et déposséder de leur droit élémentaire: figurer dans les registres d'état civil.