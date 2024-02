Annulation du décret de report de la présidentielle : Khalifa Sall salue la décision et exhorte les acteurs à discuter

La coalition Khalifa Président 2024 a salué la décision du Conseil constitutionnel d’annuler le décret reportant l’élection présidentielle du 25 février 2024. Face à la presse ce vendredi 16 février, le candidat Khalifa Ababacar Sall a soutenu que cette décision « historique replace le Sénégal sur sa belle trajectoire démocratique et remplit de fierté tous les Sénégalais épris de liberté et de justice ». « Le Sénégal a pris conscience de sa place, de sa position de vitrine de la démocratie. Elle a été balafrée le 3 février, nous en convenons, nous l’acceptons. Mais, nous avons toujours les moyens et la capacité à nous relever et à faire face. Par le Conseil constitutionnel, nous venons de vivre cette situation. Bravo à ces magistrats qui ont répondu à notre attente », a-t-il souligné, en présence de son staff, notamment le maire de Dakar, Barthélémy Dias.









Il ajoute : « Bien sûr, nous sommes d’accord. Il y a des questions qui n’ont pas trouvé de réponse dans la décision du Conseil mais il a été très clair. Il a invalidé et le décret et la loi qui étaient incriminés. C’est cela qui importe. Il a mis les acteurs politiques de ce pays devant leurs responsabilités en réaffirmant qu’en tout état de cause, les intangibilités et les dispositions d’éternité qui existent dans la constitution doivent être respectées. Pour ce faire, il est à noter, accepter et reconnu par tous et de tous que le 2 avril, le Président Macky Sall ne sera plus président de la République de ce pays. Beaucoup d’entre nous avaient espéré, s’attendaient, voulaient que le Conseil décide des dates et des modalités. Ce n’est pas son rôle. L’organisation des élections relève d’acteurs connus, identifiés. L’exécutif et les acteurs politiques ».





Pour le candidat Khalifa Ababacar Sall, le Conseil constitutionnel, en prenant cette décision, a indiqué aux candidats de poursuivre le processus électoral en organisant le scrutin dans les meilleurs délais. « Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en rejetant le décret, en rejetant la loi, le Conseil nous dit on poursuit le processus. Ce sont les 20 candidats retenus qui continuent le combat. C’est ça ! Et que ces candidats, avec tous les autres, devront se battre pour que les délais normaux constitutionnels soient respectés. Et c’est sur cela que nous sommes tous interpellés. Dans notre capacité à faire preuve de dépassement, d’ingéniosité, de responsabilité pour que cette vitrine de la démocratie africaine, qui est le Sénégal, puisse rester ce qu’elle doit être. Donc je voudrais que l’opinion nationale et internationale se le tienne pour dit. Aujourd’hui, il s’agit pour notre pays de continuer sa marche dans la consolidation de sa démocratie. Nous sommes interpellés dans notre capacité de dépassement. Il nous faudra discuter entre acteurs si nous voulons tenir des délais. La coalition Khalifa Président considère aujourd’hui que cette exigence de se parler, de discuter devra être de mise pour chacun de nous. D’ici le 2 avril, nous devons organiser les élections. Tous ceux qui poussent le président de la République à avoir une autre attitude, ne lui rendent pas service. Macky Sall a le devoir de sortir la tête haute. C’est le premier Président dans ce pays à organiser une élection à laquelle il ne participera pas. Aujourd’hui, la seule question qu’on se pose, la seule attente que nous avons, c’est qu’il nous dise, avec nous (la CENA, les juridictions, les candidats retenus, les Sénégalais), comment on va faire en sorte que l’élection présidentielle ait lieu dans des délais raisonnables et compatibles avec le respect des textes », a laissé entendre le Président Khalifa Sall.





Les camarades socialistes et de la gauche invités à rejoindre la coalition





Le candidat de la coalition Khalifa Président a, par ailleurs, profité de l’occasion pour inviter tous les partenaires, tous les acteurs à se mettre ensemble pour une victoire de sa coalition à cette présidentielle de 2024. « Vous savez mes camarades socialistes, mes camarades de la gauche, je leur parle depuis lors, qu’ils viennent. Je suis l’unique candidat socialiste à cette élection présidentielle. Je continu à les inviter à se joindre à nous pour véritablement, avec tous les progressistes de ce pays, que les ruptures nécessaires soient conduites pour que nous puissions remettre ce pays au travail, dans l’unité, la paix et cohésion », a d’emblée souligné le politique.