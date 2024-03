Anta Babacar à Saint-Louis : "Ce que Serigne Mboup a fait dans ce pays est incontestable"

En cette période de campagne électorale, à Saint-Louis, les candidats Serigne Mboup et Anta Babacar Ngom se sont rencontrés. Les deux caravanes se sont croisées au rond-point du pont Faidherbe. Une occasion qui a permis aux deux leaders d'échanger.





Très courtois, le candidat Serigne Mboup a levé la main d'Anta Babacar Ngom, qui est descendue de son véhicule, avant de tenir un discours.





Le président Serigne Mboup encourage la cheffe de file de l'ARC dans sa dynamique. De son côté, Anta Babacar Ngom en a profité pour répondre de manière indirecte au ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam qui avait tenu des propos discourtois à l’endroit de ces deux candidats.





‘’Je salue le courage et la détermination de Serigne Mboup. C’est ça la politique. Les Sénégalais doivent donner le pays aux travailleurs. Ce que Serigne Mboup a fait dans ce pays est incontestable. Nous avons vu le bilan des opérateurs économiques. Nous avons un impact positif dans ce pays. Les 'Ndongos Daaras' et les vendeurs de poulets ont fait leurs preuves, même si on nous lance des piques. Félicitations à vous Serigne Mboup", a dit Anta Babacar Ngom.