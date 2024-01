Anta Babacar Ngom lance deux Plateformes d'adhésion citoyenne

Dans un discours passionné et empreint de détermination, Anta Babacar, candidate à l'élection présidentielle de 2024, a inauguré ce dimanche le Cercle de l'ARC, une plateforme d'adhésion citoyenne qui vise à massifier son mouvement et à créer une synergie puissante en vue des élections de février 2024.









Le Cercle de l'ARC, incarnation des valeurs de l'Alternative pour la Relève Citoyenne, se présente comme bien plus qu'une simple adhésion. Anta Babacar a particulièrement ciblé les femmes sénégalaises, les qualifiant de "force du changement" et les invitant à façonner ensemble l'avenir du Sénégal. La plateforme offre un espace où les idées, les préoccupations et les aspirations des femmes seront au cœur de la vision d'un Sénégal prospère.





L'appel à la diaspora sénégalaise a été un moment fort du discours, soulignant son rôle en tant que "joyau éclatant de notre nation". Anta Babacar a appelé la diaspora à adhérer massivement au Cercle de l'ARC, devenant ainsi des ambassadeurs de l'Alternative pour la Relève Citoyenne. Elle a souligné l'importance de la diversité et de l'expérience de la diaspora dans la construction d'un Sénégal uni et prospère.





La plateforme ARC Horizon Sénégal a été présentée comme une initiative audacieuse, un nouveau paradigme citoyen mettant fin aux pratiques dépassées et plaçant le pouvoir entre les mains des adhérents. Anta Babacar a souligné que chaque adhérent devient un acteur du changement, participant activement à la construction de politiques répondant aux besoins réels du peuple.





ARC Horizon Sénégal capitalise sur l'engouement sans précédent pour la politique citoyenne au Sénégal, créant un mouvement puissant, uni par une vision commune. La plateforme utilise les dernières avancées technologiques pour offrir une expérience d'adhésion fluide et accessible à tous. Les consultations citoyennes joueront un rôle central dans la définition des politiques, faisant ainsi de chaque adhérent un contributeur essentiel.