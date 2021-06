Appel du 16 juin : "Je connais la loyauté de président Macky Sall" « Dou Ma gueuneu Gooré» ( Moustapha Niasse)

« L’Afp est toujours vivant et cheminera avec Macky Sall et ses alliés », déclare à qui veut l’entendre, Moustapha Niasse, lors de la célébration de l’appel qui a lancé sa formation politique à la conquête du pouvoir, en 1999. Le chef de file des progressistes indique que son parti l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) tient toujours debout. Moustapha Niasse répond ainsi à ceux qui taxent sa formation politique d’être en perte de vitesse et s’empressent de la ranger dans les tiroirs à cause du compagnonnage avec le parti présidentiel et leur alliance au sein de Benno de Benno Bokk Yaakar.

« Nos deux partis sont des jumeaux et que personne ne songe qu’un jour la formation politique du président Macky Sall (APR) va phagocyter l’AFP. Ces deux formations sont des sœurs jumelles et vont cheminer ensemble et construire le Sénégal », déclare Moustapha Niasse à l’ouverture du séminaire de la célébration de l’appel du 16 juin.







Le leader de l’AFP ragaillardit ses troupes. Ses partisans sont massivement venus commémorer l’appel du 16 juin. Ils étaient des milliers rallier le siège de Sacré-cœur ou il y a 22 ans, Moustapha Niasse lançait son appel pour la conquête du pouvoir en marquant la rupture avec sa famille originelle, le Parti socialiste. Aujourd’hui encore, la motivation d’antan ne s’est pas estompée, elle est plus que vivace.





« L’AFP a un contenu, l’AFP a un projet de société, l’AFP a des méthodes de travail et des procédures qui lui permettent de gérer, de conduire, de fructifier, d’enrichir et de fournir l’énergie qu’il faut pour qu’un mouvement, une idée, un projet, des perspectives, un programme et des objectifs puissent marcher ensemble », déclare Moustapha Niasse.





L’alliance fusionnelle avec Macky Sall : la loyauté à l’État pur





Le séminaire célébrant l'appel du 16 juin vient dans un contexte particulier où la formation du par ailleurs président de l'Assemblée nationale chemine harmonieusement avec ses alliés.