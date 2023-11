Approvisionnement correct en eau potable à Saint-Louis : Charles Fall livre les clefs de la réussite

Charles Fall s’est prononcé sur les infrastructures et moyens mis en place par la Sones pour assurer aux populations de Saint-Louis de l’eau potable et en abondance.









Le Directeur général de la Sones assimile les difficultés rencontrées il y a quelques mois par certains quartiers à se procurer le liquide précieux par le développement de la ville et les investissements réalisés.





“Nous sommes victimes de notre propre succès, avec le développement de la commune de Saint-Louis , les actions menées et les investissements structurants réalisés par l’état du Sénégal ,avec l’apparition et l’exploitation prochaine du gaz”, a-t-il expliqué.





Selon Charles Fall, la Sones en tant que société en charge de l’eau potable pour le compte de l’état du Sénégal a réalisé entre 800 et 1000 branchements sociaux subventionnés et pas moins de 100 km d’extension de réseau au niveau de la région de Saint-Louis.





Pour lui , il est tout à fait naturel que si la capacité de production ne suit pas qu’il y ait quelques tensions.





Mais grâce à l’anticipation de l’état du Sénégal avec la construction en cours d’une seconde usine à Khor, la capacité de production d’eau sera doublée.





Il a fait savoir que la réalisation de ces investissements structurants va prendre quelques mois.





Mais , en attendant l’achèvement des travaux de l’usine de khor qui est prévu d’ici au mois de mars 2024 , Charles Fall a informé que la Sones a mis en œuvre un programme en fast track , avec la réalisation de deux forages à 50 kilomètres de Saint-Louis , plus précisément à Ndiocksall, avec l’installation de grandes conduites sur le même linéaire, entre Ndiocksall, Mpal et Louga jusqu'à Leybar, en ceinturant le quartier Pikine avec de grands tuyaux pour mieux renforcer le réseau et alimenter correctement Pikine, Goxu Mbacc, Djougop, Sanar, Boudiouck, Ngallèle et l’université.





Ce qui selon lui a permis à Saint-Louis d’être aujourd’hui autosuffisant en eau et d’enrayer toutes les difficultés d’alimentation.