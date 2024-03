Appui des femmes de l’ONAS aux malades du cancer : le satisfécit du Directeur général hôpital Dalal Jam

La journée mondiale des droits des femmes a été l’occasion pour l’Association Nationale des femmes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) d’assister les femmes et autres personnes atteintes de cancer. Cette maladie appauvrit. Les malades souffrent physiquement et financièrement. La radiothérapie est facturée à 150.000 FCFA la séance qui coûte plus d'un million ailleurs. L’État fait beaucoup par la subvention mais aussi la décentralisation de la prise en charge et l’innovation avec la médecine nucléaire.

La maladie est prise en charge à différents niveaux. La chimiothérapie qui ne nécessite pas une hospitalisation cause parfois des problèmes pour ceux qui viennent de loin. Ils sont obligés parfois d’arrêter le traitement faute de point de chute à Dakar ce qui n'est pas sans conséquences » a expliqué le Directeur général de l’Hôpital Dalal Jamm.

Le Directeur général estime que les populations dans leurs différents démembrements doivent réfléchir en plus de ce que fait l’Etat s pour que ceux-là puissent suivre correctement le traitement. Il est d’ailleurs dans ce cadre prévu, la construction d'édifices pour les loger moyennant une participation forfaitaire. C’est dit-il dans ce sens que les contributions des associations sont importantes.

S'agissant du don, il souligne que c'est une satisfaction d'abord pour le personnel de l'hôpital mais aussi. Il s’agit de la remise d’enveloppes à 20 femmes et les bénéficiaires vont apprécier à juste raison. Il invite par la même occasion les Sénégalais à penser à ceux qui souffrent. " Chacun peut se retrouver un jour sur un lit d’hôpital » dit-il.