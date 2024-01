Après la défaite des Lion: Aliou Cissé évoque son avenir

Aliou Cissé s’est prononcé sur son avenir à la tête de l’équipe sénégalaise après la défaite face à la Côte d’ivoire en huitième de finale. Il a indiqué que la question sera discutée avec la Fédération sénégalaise de football.