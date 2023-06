Après le livre blanc du gouvernement : Ousmane Sonko livre sa "part de vérité"

C'est un document de 36 pages que le leader de Pastef compte mettre à la disposition du public. Un document en reponse au livre blanc que le ministère des Affaires étrangères a remis aux différentes représentations diplomatiques présentes dans le pays.





Ce mémorandum comprend, selon El Malick Ndiaye, secrétaire à la communication de Pastef, quatre points : "Les causes des manifestations avec des détails sur les procès l'ayant opposé à Mame Mbaye Niang et Adji Sarr, la traque des militants de Pastef, les répressions et les emprisonnements". Le document comprend aussi 22 annexes.





Dans les détails, Ousmane Sonko est revenu sur les péripéties de sa vie politique, depuis sa radiation jusqu'au blocus qu'il subit aujourd'hui, en passant par les menaces de mort, sans oublier la mort de Mariama Sagna.





Le Pastef compte donc, à partir de ces documents, saisir la Cour pénale internationale (CPI).