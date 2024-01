Après son recalage par le Conseil constitutionnel, Bara Dolly émet des doutes sur la fiabilité du fichier électoral

Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly doute de la fiabilité du fichier électoral. Celui qui était candidat déclaré à présidentielle du 25 février estime, après avoir été recalé suite à une vérification de son parrainage, que l'Etat du Sénégal ne joue pas franc jeu.





"Le Conseil Constitutionnel a dit que nous avons remis plus de 15.694 parrains introuvables dans le fichier. Ce qui n'est pas vrai. Au moment de la collecte, nous avons pris la précaution de relever les éléments de chaque pièce d'identité. Le plus intrigant est que la plupart de ces personnes résident entre Touba et Mbacké. L'autre chose est qu'à Tambacounda, j'ai fait exprès d'avoir un mandataire et son adjoint. Après vérification du Conseil Constitutionnel, on dit que l'adjoint de mon mandataire figure sur la liste des doublons externes. Ce qui n'est pas possible."





Pour ces raisons, Cheikh Abdou Mbacké considère qu'il "existe deux fichiers électoraux. Le parlementaire donne ainsi raison à ses camarades politiques qui réclamaient l'accès au fichier électoral.





Quant à son élimination de la course vers la présidentielle, Cheikh Abdou Mbacké dit ne pas être surpris. Pour lui, "c'est Macky Sall lui-même qui ne veut pas que Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly soit candidat en tant qu'une personne issue de l' école coranique, en tant qu'un originaire de Touba".





Le président de la République serait dans une logique de sélection des candidats qui doivent participer à la présidentielle à en croire le parlementaire. "Le fait est que c'est Macky Sall qui choisit ses candidats. Il a prévu de faire participer cinq candidats de Yewwi Askan wi pour faire disperser ses forces", déclare-t-il.