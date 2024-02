Arona Ndoffène Diouf : "On ne donnera pas ce pays à des aventuriers"

"Aujourd'hui, le chef de l'État ne sait plus quoi faire du Sénégal. Si Macky Sall va jusqu'à dire que si les politiques ne s'entendent pas, il peut donner le pays à l'armée, cela devient grave", selon Arona Ndoffène Diouf, directeur de campagne de Boubacar Camara.









Face à la presse, il a signifié que le Sénégal est un pays pétrolier qui sera riche en ressources sous peu. Une situation qui mérite une profonde réflexion, quant à la personne à qui confier le pays. Car "l'État est complexe et compliqué. On ne le donnera pas à des aventuriers", dit-il.





Et pour lui, il est de la responsabilité des Sénégalais de choisir, face à des "des candidats qui ne connaissent pas l'État, qui n'ont jamais été dans les instances de décision, sans expérience aucune".