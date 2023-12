Arrestation de Boy Djinné : Ce que la gendarmerie a découvert dans le véhicule

Seneweb en sait un peu plus sur l'arrestation de Baye Modou Fall dit "Boy Djinné", hier nuit, par les gendarmes de la compagnie de Thiès, sur l'autoroute Ila Touba et gardé à vue à la BR de la capitale du Rail.





"Le récidiviste Baye Modou Fall alias 'Boy Djinné', élargi de prison au mois d'août 2023, est interpellé à nouveau par la gendarmerie nationale, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023, sur l'autoroute à péage, aux environs de 4 h 30 mn.