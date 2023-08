Assainissement autonome : L'ONAS lance un audit technique et organisationnel de fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange

Au Sénégal, plus de 70% de la population a recours à l'assainissement autonome, d'où l'utilité d'un système de gestion des boues de vidange encore appelées des « boues d’or ». C’est dans ce cadre que l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a lancé un audit technique et organisationnel de fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange au Sénégal. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce mercredi 16 août 2023, à la direction générale de l’ONAS, à Dakar, en marge d’un atelier organisé à cet effet.









« Formuler des recommandations opérationnelles d’ordre technique et organisationnel de fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange au Sénégal »





Il s’agit de relever les insuffisances et contraintes liées à la gestion des Stations de traitement des boues de vidange (STBV) à travers l’organisation institutionnelle autour des stations, la rentabilité financière, la gestion du fonctionnement et enfin, la conception technique. En effet, l’ONAS exprime son besoin de réaliser un audit sur la chaîne de service des STBV dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick et Louga dans le but de d’améliorer le mode de fonctionnement, avoir une meilleure gestion et rentabilité des STBV existantes et tirer les leçons pour les stations en cours ou futures. L’objectif global est de formuler des recommandations opérationnelles d’ordre technique et organisationnel de fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange au Sénégal.





Spécifiquement, cet audit vise à « évaluer et analyser le dispositif institutionnel et organisationnel de la chaîne de service de l’assainissement autonome dans les villes ciblées et proposer des mesures d’amélioration dans le respect des principes CWIS ; évaluer et analyser le dispositif de gestion du fonctionnement et de suivi de l’information et proposer des recommandations pour son amélioration ; évaluer les performances des STBV existantes suivant leur conception (exceptées la région de Dakar), et leurs conditions de fonctionnement (exploitation et maintenance) et définir des actions d’amélioration du service fourni aux usagers ; analyser les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires dans la chaîne de service de l’assainissement autonome ; et enfin, évaluer les aspects socio-économiques et financiers dans la chaîne de service pour la valorisation ».





« Donner des orientations sûres pour la conception et la réalisation des stations de traitement et de valorisation des boues de vidange »





Venu présider la rencontre, en présence notamment de M. Lamine Diouck, conseiller technique du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal a souligné que cette étude technique et organisationnelle de fonctionnement de la chaîne de service des boues de vidange au Sénégal entre dans le cadre des objectifs du Programme de structuration du marché des boues de vidange (PSMBV) qui, selon lui, est un programme fédérateur de l’intervention de tous les partenaires du Sénégal dans l’assainissement autonome en milieu urbain.





M. Mamadou Mamour Diallo renseigne qu’avec l’appui des partenaires au développement, l’ONAS concrétise l’orientation du président de la République, Macky Sall, et promeut la gestion d’une chaîne de valeur de l’assainissement autonome où les maillons accès, collecte, transport, traitement et valorisation-réutilisation des boues de vidange constituent les activités phares. Pour lui, le maillon « valorisation-réutilisation » est le talon d’achille qui empêche entre autres de faire du sous-secteur de l’assainissement voire même du service de l’assainissement autonome, un domaine marchand à travers la valorisation des sous-produits.





A ce titre, il renseigne que « cet audit, qui va durer quelques mois, pourrait donner des orientations sûres » pour la conception et la réalisation des stations de traitement et de valorisation des boues de vidange qui auraient entre autres comme avantage un traitement intensif et mécanisé des boues de vidange afin d’éliminer les lits de séchage et de raccourcir les procédures.





A rappeler que l'assainissement autonome est également appelé assainissement non collectif ou assainissement individuel. Il désigne le traitement des eaux usées pour des habitations qui ne bénéficient pas d'un raccord au tout-à-l'égout, lui-même relié à une station d'épuration. Dans ce cas précis, le propriétaire de la maison doit prendre à sa charge le traitement de ses eaux usées afin qu'elles puissent être rejetées dans la nature de manière non polluante. Et pour ce faire, une installation d'assainissement autonome est principalement composée d'une fosse étanche, qui va récupérer et prétraiter les eaux usées via la décantation des matières en suspension.





A rappeler également que le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a validé le document de stratégie de la première phase du Programme de mise à l’échelle de la structuration du marché des boues de vidange (PSMBV) 2020-2025.