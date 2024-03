Assemblée nationale : Les piques de Nafissatou Diallo aux députés ex-Pastef

La députée Nafissatou Diallo (PDS) a presque nargué les députés de l'ex-parti Pastef, dans son temps de parole, ce mercredi 6 mars, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'amnistie.





La parlementaire a d'abord demandé aux "réparateurs de micros et de caisses de rentrer chez eux, car aujourd'hui, il n'y aura pas de travail". Avant de déclarer : "Quand le PDS allait au dialogue, il ne s'est pas caché." Nafissatou Diallo a rappelé que "Pierre Goudiaby Atépa et Alioune Tine ont clairement dit que des discussions étaient en cours", entre le président de la République et Ousmane Sonko.





La députée libérale dit cependant être partagée entre l'idée de voter la loi pour la libération de certains détenus et de ne pas la voter au nom des victimes.





En tout état de cause, Nafissatou Diallo dit attendre la position des députés de Sonko pour choisir.