Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall s'insurge contre la proposition de loi de Wallu

Thierno Alassane Sall se veut formel : « cette session pour voter une loi portant modification de la Constitution est convoquée sur la base d’allégations qui font fi de la présomption d’innocence ».











Devant l’Assemblée nationale, ce lundi 5 février, le député a, également, laissé entendre: «Vous avez fait des présomptions graves contre le Conseil Constitutionnel. Sans preuve, on peut considérer que ces sages sont innocents et sur la base d’allégations sans preuves, en violant la présomption d’innocence, l’un des principes élémentaires de notre justice, nous sommes en train de passer outre et de forcer pour modifier la Constitution de ce pays».









Celui qui, pour rappel, avait contesté la candidature de Karim Wade, a estimé que si la culpabilité des juges et du Premier ministre est avérée, les priorités devraient être ailleurs.