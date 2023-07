Assemblée : Partisans de Sonko, de Khalifa Sall et de Karim Wade à couteaux tirés

«Le président Macky Sall a permis à plusieurs d’entre ceux qui sont dans la salle d’être des députés. A part ceux-là et les non-inscrits, tout le reste est là grâce à Ousmane Sonko. C’est la stricte vérité et il faut qu’on l’accepte, qu’on le veuille ou non», a dit le parlementaire membre du Pastef.







Pour lui, Macky Sall et Sonko doivent discuter pour trouver des solutions. Mais il sera attaqué de toutes parts. Des députés comme Abba Mbaye et Mame Diarra Fam ainsi que d’autres parlementaires du PDS et de Taxawu Sénégal ne lui ont pas laissé finir son intervention.





D’ailleurs, Abba Mbaye a utilisé son temps de parole pour répondre à cet affront. Il convoque l’histoire pour rappeler les alliances justifiées par des enjeux électoraux depuis Senghor. Pour lui, il faut que ceux qui composent la coalition Yewwi se respectent. «Le temps est le meilleur juge et nous sommes suffisamment matures pour le comprendre», dit-il.





Ndèye Satala Diop de Taxawu Sénégal d'affirmer, sans ambages que son parti est allé au dialogue et assume pleinement sa position. Pour elle, ce qui prévaut aujourd’hui est le respect mutuel. «Venir à l’Assemblée et tenir des discours qui ne nous honorent pas devant le peuple qui nous a élus, est une honte qu’on doit éviter", dit-elle. Elle ajoute que si tout le monde demande chaque fois dans quel parti elle milite, c’est qu’à l’Assemblée, c’est la volonté du peuple qui l’intéresse précise-t-elle..