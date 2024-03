[8 mars - Média et sports] Au journal “Les Échos”, Marième Ndiaye impose sa marque

Le chef de desk sport du journal « Les Echos », Marième Ndiaye a bien pris ses marques dans la couverture des événements sportifs aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger. Au bout d’une dizaine d’années, elle passe du statut de stagiaire à celui de chef de desk du journal les « Echos » à force de détermination.









La dame, Marième Ndiaye a marqué son empreinte la presse écrite sportive. Sa plume, elle s’est fait remarquer dans l’univers des médias et de la presse sportive. Elle ne tarde pas à s’imposer au bout d’une dizaine d’années d’exercice. Sa détermination, sa motivation et sa bravoure sont l’ascenseur de sa nomination au poste de Chef de desk sport du journal les ‘’Echos’’. Pourtant elle était entrée dans cet organe comme stagiaire.





Comme beaucoup de journalistes, Marième Ndiaye a bourlingué un peu partout. C’est ce qui lui a permis d’avoir un capital d’expériences.





Cette dame, à la noirceur d'ébène, a ferraillé pour arriver à ce niveau. Tout n’a pas été rose. Ce n’est pas facile de diriger les hommes confesse-t-elle. Très réceptive, elle reçoit des critiques, des suggestions, des conseils venant de ses collègues et même aussi de ses proches. Elle gagne sa vie grâce à son métier. C’est pourquoi elle y tient et fait tout pour méritait son salaire.





Malgré tout ce parcours, elle refuse de dormir sur ses lauriers. Elle estime qu’elle a encore du chemin à faire. Maman cherche toujours à être présente sur son domaine, cherche à être la meilleure, tout ça grâce à l'aide de ses collègues.





Celle qui amenait son enfant au bureau pour ne pas se soustraire à ses obligations professionnelles lorsqu’elle était à Fm Sénégal était plus une passionnée. Elle affectionne aussi sa progéniture. Maman avoue qu'elle avait une famille qui pouvait garder son enfant. Mais cela lui faisait plaisir de le porter et de l’amener au travail.





Par la suite, elle a décidé d’arrêter pour s’occuper de son enfant. C’était une situation très compliquée. Il fallait subvenir aux besoins personnels et mieux s’occuper de son enfant. La journaliste sportive s’est lancée dans le commerce pour trouver un peu de sous. C’est par là qu'elle commence à vendre du « Thiakry et du Lakh » pour s'en sortir.





Quelque temps après, Marième a su refaire sa vie. Elle retourna à ses vieux amours c'est-à-dire continuer à exceller dans le monde sportif. Lorsqu’elle trébuche, elle sait toujours se relever.





Les exclusivités





Témoin de plusieurs compétitions sportives, Maman Ndiaye a eu à couvrir l’afro-basket et la coupe d’Afrique au Cameroun , au Rwanda , Can U20 , Can féminin , qualification U23, Coupe du monde et cette dernière coupe d’Afrique en Côte d’ivoire. Ce n’était pas difficile, pour elle, de gérer des compétitions puisqu’elle s’était préparée davantage et elle a beaucoup appris. Elle faisait 3 à 4 pages à elle seule et parvenait à s’en sortir. Elle pense que les filles sont plus dégourdies et travailleuses.