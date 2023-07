Aucune promesse de zéro inondation à Touba : La vérité des faits noie la fausse Une

La Une d’un journal doit être le reflet des faits. Dans l’édition du 26 juillet 2023, un journal de la place s’écarte de tout cela. Il met à sa vitrine les promesses que le Directeur Général de l’ONAS aurait tenues au khalife général des Mourides. Cette Une est tombée du ciel. Jamais lors d’une seule de ses visites, le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo n’a donné les gages que la ville de Touba sera épargnée par les inondations. Sur ce point, nous pouvons prendre à témoin, tous les journalistes et les techniciens des médias, le Maire de la ville Abdou Lahad Ka, qui ont participé à la visite de terrain le 19 juillet 2023. « Nous avons réalisé des ouvrages et mis en place un dispositif de pompage. Mais cela ne veut pas dire qu’il y aura zéro inondation. Actuellement, avec les changements climatiques, aucun pays ne peut dire qu’il est épargné par les inondations », avait déclaré Mamadou Mamour Diallo, à la presse, le 19 juillet 2023 devant le Maire de la Cité religieuse.









Le Sénégal est dans une planète qui fait face aux conséquences du changement climatique. Ce phénomène se manifeste par des événements extrêmes tels que les précipitations exceptionnelles qui ont fini par montrer les limites du système d’évacuation des eaux pluviales aussi bien des pays développés que celui des pays en voie de développement. Au Sénégal, des faits et des scientifiques ont confirmé que nous ne sommes pas à l’abri des effets adverses des perturbations des paramètres climatiques. « Les changements climatiques affectent également les évènements pluvieux qui sont moins nombreux, mais plus intenses. Le nombre moyen annuel de jours de pluie diminue tandis que les pluies extrêmes ont augmenté…. La reprise pluviométrique est corrélée à l’intensification des pluies », renseigne le docteur Anastasie Mendy, maître de conférences au département de géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En France, les pluies exceptionnelles ont provoqué des inondations au Sud-Ouest et île-de-France le 11 juin 2023. Le 4 mai 2023, les fortes pluies ont dévasté le Rwanda causant 130 morts. Cette donne est prise en compte dans la gestion des inondations par les autorités.





Les faits contre les Fake News





Dans cette parution, on rapporte que les mesures conservatoires n’ont pas été mises en œuvre. Cette information est tombée du ciel. Sur le terrain, à Touba, un bassin de 280.000 m3 a été aménagé à Keur-Kabb, c’est l’un des plus grands au Sénégal, ceux de Pofdy et Darou Rahaman ont été réhabilités. Aujourd’hui, deux dispositifs de pompage sont opérationnels. Le premier Keur Niang-Darou Rahaman et Pofdy a une capacité de refoulement de 5000 m3/heure contre 2.800 m3/heure précédemment, le nouveau système Nguélémou-Keur-Kabb, a une capacité de refoulement de 1500 m3/heure.





Une vingtaine de forages pour rabattre la nappe





L’ONAS a réalisé une vingtaine de forages pour rabattre la nappe. Le 19 juillet 2023, le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo et le Maire de la ville de Touba, Abdou Lahad Ka ont posé la première pierre, du forage qui sera réalisé à la Résidence Cheikhoul Khadim et celui de la Résidence Serigne Abdou Lahad Mbacké. L’impact de ces ouvrages a été reconnu par le porte-parole du khalife des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. « Le Président Macky Sall a beaucoup fait en matière d’assainissement dans la cité religieuse. Les forages ont permis de rabattre la nappe. Nous pensons qu’il faudra continuer dans le sens car il y a d’autres habitants qui sont confrontés à ce problème », avait témoigné le porte-parole du Khalife Général des Mourides, le 19 juillet lors d’une audience accordée au Directeur Général de l’ONAS.