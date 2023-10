Audience : Antoine Mbengue reçu par Monseigneur Benjamin Ndiaye

Dans une démarche empreinte de respect et de reconnaissance envers sa confession religieuse, le tout nouveau Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, a rendu visite à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Cette rencontre, qui a eu lieu le vendredi 27 octobre à la résidence des badamiers à Fann résidence, a mis en lumière les liens entre le gouvernement sénégalais et les autorités religieuses.









Antoine Mbengue, nommé ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires par décret présidentiel le 11 octobre, a expliqué la raison de sa visite en ces termes : « Je viens de rencontrer son Excellence l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye à la suite de ma nomination, mais je constate qu'au-delà de ma personne, cette nomination pourrait être interprétée comme un appel de l'Église catholique à contribuer à la mission que le Président Macky Sall s'est fixée pour servir le Sénégal et les Sénégalais. Ainsi, j'ai jugé opportun de rendre visite à l'archevêque avec toute la courtoisie nécessaire pour solliciter ses prières et son soutien dans cette mission. »







Le ministre a également saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers l'Église chrétienne pour la formation qu'il a reçue, rappelant que sa scolarité notamment au petit séminaire de Ngazobil et au Collège Saint Gabriel de Thiès, ainsi que son parcours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont été essentiels pour lui permettre d'accéder à cette responsabilité ministérielle.





Au-delà des aspects personnels, la visite a été l'occasion de discuter de la manière de mener à bien sa mission. Antoine Mbengue a évoqué l'importance de la concertation et de la collaboration avec les autorités religieuses, en précisant : « De la même manière que je suis venu le voir pour solliciter ses conseils et ses prières, de la même manière, je rendrai visite aux autorités religieuses musulmanes pour recueillir leurs prières et leurs conseils, car c'est cela qui caractérise le Sénégal, un pays de diversité ethnique et religieuse. »





Il a, par ailleurs, mis en avant le rôle central des autorités religieuses dans la société sénégalaise. « Le Sénégal est un pays de diversité tant ethnique que religieuse, et il est impératif de s'appuyer sur les conseils de nos autorités religieuses pour mieux remplir la mission républicaine dont nous sommes investis », a-t-il ajouté.