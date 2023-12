Audience de Serigne Mountakha avec les hommes politiques : Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas

Le khalife général des mourides a accordé une dérogation aux hommes politiques qui souhaitent effectuer la visite à Touba.



Ces visiteurs peuvent s'entretenir avec Serigne Mountakha sans évoquer des questions liées à la politique dans le périmètre du titre foncier de la capitale du mouridisme, a appris Seneweb de Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké dit Serigne Cheikh Lapé.



"Serigne Mountakha Mbacké ne va fermer ses portes à personne. Les hommes politiques peuvent continuer d'effectuer leur ziar. Le khalife ne veut plus qu'on évoque des questions liées à la politique devant lui et dans la ville sainte", renseigne-t-il au nom du patriarche de Darou Miname.



