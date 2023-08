Automobile : À la découverte de Oh Garage, avec son Directeur Serigne Bassirou Badiane

Lors d’une rencontre avec Seneweb, Serigne Bassirou Badiane, Directeur général de Oh Badiane, présente sa structure et les innovations qu’elle a mises en place dans le secteur de la mécanique et de l’entretien de véhicule.









“Le projet Oh Garage est inspiré du concept de centre auto qu’on retrouve en Europe et en Amérique. Il a pour principal objectif de réorganiser le secteur de la mécanique au Sénégal. C’est pour cette raison d’ailleurs, que nous avons investi sur du matériel de haute technicité. Oh Garage prône surtout la vulgarisation de réseaux de garage de proximité. Aujourd’hui, nous sommes installés dans différents sites à Dakar… nous ambitionnons également d’être présent à l’intérieur du pays et partout en Afrique.





Pour répondre à la demande du grand public en termes d’entretien et de réparation automobile, nous proposons toutes les prestations mécaniques (mécanique générale, diagnostic, vidange (huile moteur et boite de vitesse), pneumatique, reprogrammation (clé, calculateur, boite de vitesse automatique…), lustrage/rénovation, shampoinage, lavage, entre autres. Oh Garage fait des prestations sur toutes les marques de véhicule. D’ailleurs, notre slogan c’est « entretien et réparation de voiture multimarque.





Conformément à sa vision de moderniser le secteur de l’après-vente automobile, Oh Garage a mis en place une nouvelle structure spécialisée dans la vente de pièces de rechange. Depuis sa création, Oh Pièces a fait le pari d’accompagner les entreprises de mécanique automobile et les particuliers, en leur proposant des pièces d’origine.





Dans la réalisation de ce projet, Oh Garage est accompagné par de grandes marques mondialement reconnues. Parmi elles nous pouvons citer Liqui Moly (leader dans la fabrication d’huiles moteur, additifs et autres produits d’entretien voiture), Mann Filter (numéro 1 mondial dans le domaine de la filtration auto), FERODO et Brembo (spécialisé dans le freinage), NGK/NTK (fabriquant de bougies d’allumage)…





Oh Garage en partenariat avec l’Isep Diamniadio a mis en place un éco système qui permet de vulgariser le concept de centre auto. Ce programme qui prône la propagation de réseaux de garage au Sénégal et dans la sous-région donne la possibilité aux jeunes techniciens spécialisés en mécanique d’exercer pleinement ce métier qui les passionne. Ainsi, il constitue une solution adéquate à la problématique de l’emploi des jeunes.