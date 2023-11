Autonomisation des femmes atteintes de cancers : Victorine Ndèye apporte une bouffée d’oxygène aux malades

Le Président de la République Macky Sall avait instruit ses Ministres d’accompagner les populations vulnérables. C’est dans cette optique que, le Ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire avec à sa tête Madame Victorine Anquediche Ndèye, s’est joint à la lutte contre les cancers au Sénégal. La ministre a signé une convention de subvention avec la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA). Le but c’est d’apporter assistance aux personnes affectées par cette maladie dont la prise en charge onéreuse.









« Le cancer, cette maladie impitoyable, n'épargne malheureusement personne. Il frappe sans distinction, laissant derrière lui des vies bouleversées, des familles ébranlées et des rêves chamboulés », regrette Victorine Ndéye. Cet appui aura des effets positifs en termes de soutien psychologique et de réduction des charges de traitement.





A travers cette convention signée avec la Lisca, la Ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire s’engage à accompagner 125 femmes par une subvention qui offre les moyens d’entreprendre, en plus des 500 bénéficiaires d’une formation leur donnant la possibilité de mener des activités génératrices de revenus. Un coup de pouce pour ces braves dames.





En outre, ces subventions visent à renforcer l’autonomisation de ces braves dames, qui souvent sont confrontées aux coûts du traitement des cancers.





« Les subventions que je remets aujourd'hui ne sont pas simplement des fonds, mais des symboles concrets de notre engagement envers ces femmes extraordinaires, braves et courageuses… comme nous y a invités le Chef de l’Etat son Excellence Macky Sall », a laissé entendre la ministre.