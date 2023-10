Autosuffisance alimentaire, hausse des prix : Abdou Karim Fofana appelle à consommer “Made in Sénégal”

« Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ». Tel est le credo du président de la république, Macky Sall, parrain de la troisième édition du « mois du consommer local » qui s’est ouverte ce jeudi 26 octobre à la Place du souvenir.









Placée sous le thème "Quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l’Union économique monétaire ouest africains (Uemoa)", cette rencontre a été une occasion pour le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana d’appeler à une mobilisation pour mieux valoriser les produits locaux. Pour M. Fofana, miser sur le consommer local permet “de faire face à la pénurie, à l’inflation des prix et à atteindre l'autosuffisance alimentaire”.





“En consommant nos produits locaux, nous encourageons l’esprit d’entreprise nécessaire à l’édification d’un secteur privé national fort sans lequel on ne peut prétendre à une souveraineté économique, pleine et entière”, estime-t-il.





Le porte-parole du gouvernement a livré un véritable pour le made in Sénégal : “Par la promotion du consommer local, nous allons développer ainsi les chaînes de valeur des biens et services locaux, de l'étape de la production à celle de la commercialisation, en passant par la transformation, sans compter les effets connexes positifs dans d'autres secteurs d'activité tels que le transport, les services financiers, l'ingénierie de services, entre autres”.





Il indique par ailleurs que durant ce mois du Consommer local, le Sénégal accueille, du 2 au 5 novembre 2023, la neuvième édition du Salon des banques et des PME de l'UEMOA.